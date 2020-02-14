«المرح للصحة واللياقة» يتواصل في أبوظبي

أبوظبي (وام) تتواصل فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2020 الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ويستمر حتى 20 فبراير الجاري.

ونظم المركز - ضمن فعاليات المهرجان - أمسية للدراجات الهوائية على مضمار حلبة مرسى ياس بأبوظبي، وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين.

وقال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن الأمسية شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين، وتضمنت حزمة من الخدمات الصحية، حيث اطلعت المشاركات في الأمسية على البرامج الأكاديمية المختلفة التي توفرها كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لـ«أبوظبي التقني» وهي: بكالوريوس العلوم في التمريض، والبكالوريوس والدبلوم العالي في الصيدلة والعلاج الطبيعي والأشعة والإسعاف الطبي والطوارئ، ومؤخراً البكالوريوس في علم النفس للمرة الأولى.

وأشار إلى أن الكلية تعمل على استقطاب المزيد من بنات الوطن في مختلف التخصصات المطلوبة في المؤسسات الصحية بالدولة، بما يسهم في تعزيز التوطين بالقطاع الصحي.

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