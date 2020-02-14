تحسن تدريجي في درجات الحرارة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يبدأ ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة اليوم.

وقال المركز، إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس، بلغت 2.5 درجة مئوية في جبل مبرح الساعة 1:45 صباحاً. ويتوقع المركز أيضاً أن تخف سرعة الرياح ويصبح البحر خفيفاً إلى متوسط الموج خلال الأسبوع المقبل، مع احتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق بالدولة في الأيام المقبلة.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 6 و10 درجات مئوية على المناطق الجبلية، وبين 11 درجة و14 درجة مئوية بالمناطق الداخلية، أما على المناطق الساحلية والجزر، فتراوحت درجات الحرارة الصغرى بين 13 درجة و16 درجة مئوية.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي.

توقع أن يكون رطباً خلال الليل وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 30 كم/‏‏‏‏‏‏ الساعة تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏‏س، والبحر مضطرب غرباً عند الصباح، ويكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم غد صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً خلال الليل وصباح الأحد، ويتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏‏‏ س تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً خلال الليل وصباح الاثنين ويحتمل تشكل الضباب المتقطع على بعض المناطق الغربية.