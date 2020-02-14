«طرق دبي» تطلع «ترانسكو» على أفضل الممارسات

دبي (الاتحاد) أطلعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفداً من شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو» التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، على أفضل الممارسات في إدارة نظام المستودعات والمخزون بشكل عام.

قال سعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة إن الزيارة تضمنت عرضاً مرئياً عن الهيكل التنظيمي للهيئة، وكذلك عن إدارة العقود والمشتريات من حيث الأقسام ومهام كل منها، والاستراتيجية التي تنتهجها، ونظام إدارة المستودعات وإدارة المخزون، ومشروعات المخازن الذكية.

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