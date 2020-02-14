حاكم الشارقة يشهد افتتاح اللقاء الكشفي الدولي التاسع

الشارقة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس، حفل افتتاح اللقاء الكشفي الدولي التاسع الذي يعقد تحت شعار «الكل للشارقة.. الشارقة للكل» وذلك في مفوضية كشافة الشارقة وبمشاركة وفود من 94 دولة من مختلف أنحاء العالم يمثلها 250 جوالاً وقائداً.

ورحب اللواء عبدالله سعيد السويدي مشرف عام اللقاء بصاحب السمو حاكم الشارقة وجميع الحضور من مشاركين وممثلين للجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وقدم الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته الدائمة للقاء الكشفي الدولي التاسع ولجميع فعاليات مفوضية كشافة الشارقة.

وقال عمرو حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي للمنظمة الكشفية العالمية:«منذ عام 2004 وعلى مدار ستة عشر عاماً وأبواب الشارقة مفتوحة لشباب العالم تستقبلهم بكل الود والإخاء والكرم العربي وبمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي آمن بالشباب وقدراتهم وأمن بدور الكشفية في التربية وبناء قادة قادرين على المساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم المحلية والدولية. فتتابع تنظيم اللقاء الكشفي الدولي بالشارقة والذي أحرز نجاحاً وأثراً عظيماً لقاءً بعد لقاء وتم تسجيله على قمة الفعاليات الكشفية الدولية».

وأضاف:«إن نجاح مثل هذه اللقاءات والإقبال عليها والسؤال دوماً عن موعد انعقادها من جميع دول العالم لم يأت من فراغ ولكن الصورة الذهنية التي تكونت لدى المشاركين عن دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة كانت إيجابية ومحمسة بل ومحببة لجوالي العالم لرؤية بلدكم المصون».

وقال:«لقد أنتج هذا الملتقى عبر السنين أكثر من 1263 سفيراً في جميع أنحاء العالم ينقلون صورة رائعة لدولة الإمارات ولحضارة الشارقة والأكثر من ذلك فَهُم خير سفراء للمنطقة العربية والثقافة الإسلامية. فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الدول العربية والإسلامية أتقدم لسموكم بجزيل الشكر».

وأعرب الجوال ميكولاي مادوخا من بولندا في كلمة المشاركين عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الدولي وما وجده من حفاوة الاستقبال والترحيب، بعدها تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشخصيات المختارة لهذا العام، وهم عمرو حمدي، وليلى عبد السلام علم الدين، وعادل محمد كرم، وعبد الرحمن عبد الله جابر، وذلك على جهودهم الكبيرة في الحركة الكشفية وتطورها وما قدموه من جهود مخلصة في دولة الإمارات والدول العربية والوطن العربي، وتلقى سموه هدية تذكارية من مفوضية كشافة الشارقة قدمها اللواء عبدالله سعيد السويدي المشرف العام للقاء.

بعدها تفقد سموه معارض الوفود المشاركة، حيث استمع سموه إلى شروحات مفصلة عن المعروضات الخاصة بكل بلد، والتي تنوعت ما بين الأعمال التراثية والمنسوجات والمأكولات الشعبية، وأهم المنتجات القومية والشهيرة، وتوقف سموه عند مختلف الأجنحة مستعرضاً المشاركات المتنوعة.

وفي نهاية الجولة التفقدية، قام صاحب السمو حاكم الشارقة بمصافحة المشاركين في اللقاء والترحيب بهم في إمارة الشارقة، متمنياً لهم طيب الإقامة وعودة سالمة بإذن الله.

حضر فعاليات افتتاح المخيم إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعلي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.