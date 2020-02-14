مؤسسة الإمارات توقع مذكرة تعاون لتدريب متطوعين بجناح السعودية في إكسبو 2020

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع جناح المملكة العربية السعودية في «إكسبو 2020 دبي» مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات، لإطلاق برنامج العمل التطوعي في جناح المملكة العربية السعودية، أكبر الأجنحة الدولية المشاركة في إكسبو 2020 دبي، يهدف البرنامج لدعم منصة التطوع، واستقطاب وتطوير إمكانات ومهارات الشباب السعودي للمشاركة الفاعلة في جناح المملكة من خلال إتاحة الفرص أمامهم للعمل التطوعي.

وتتيح المذكرة، التي وقعها الدكتور فهد بن عبدالله بن محمد اليابس، المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة العربية السعودية في «إكسبو 2020 دبي»، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات، تعزيز العمل التطوعي للشباب في جناح المملكة خلال فترة «إكسبو 2020 دبي» كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وقد شهد على حفل التوقيع الذي تم في مؤسسة الإمارات في أبوظبي، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الإمارات وتركي بن ??عبد الله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات، والدكتور راشد بن خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لجناح الإمارات وسلطان العتيبي، الملحق الثقافي السعودي في الإمارات.

وأشاد الدكتور فهد اليابس بالمذكرة والآفاق الجديدة التي تفتحها للعمل التطوعي قائلاً: «ثقافة التطوع واحدة من أهداف رؤية المملكة 2030 ومن هنا تأتي أهمية مشاركة المتطوعين في جناح المملكة خلال إكسبو 2020 دبي. كما أن التعاون مع مؤسسة الإمارات هو استكمال لمنظومة التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات».

من جانبه، قال أحمد طالب الشامسي: «نؤمن أن الأساس المتين لأي مُجتمع هو إدراك أفراده لأهمية وقيمة العمل التطوعي، إن إكسبو 2020 دبي منصة استثنائية تعمل على توفير فرص تطوعية للشباب لتمكينهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية».

وتؤسس المذكرة لإطار من التنسيق بين الطرفين بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة بأعداد المتطوعين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال المنصة الوطنية الإماراتية للتطوع بما يسهل عملية البحث والانخراط بفرص تطوعية في جناح المملكة حسب ميول المتطوعين السعوديين واهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم.