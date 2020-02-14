57 جناحاً للأسر المنتجة في «السوق المجتمعي» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) افتتح سالم سلطان المعمري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية ببلدية مدينة أبوظبي، بحضور المهندس ماجد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة السوق المجتمعي الثاني للأسر المنتجة في منطقة المشرف في أبوظبي، وتعد هذه المبادرة - التي تنظمها بلدية مركز المدينة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ونادي تراث الإمارات، وشركة مكاشيت لتنظيم الفعاليات وشركة نرنيدو لاند سكيب - إحدى مبادرات سفير المجتمع لعام 2020، وتستمر لمدة 5 أيام. وتهدف المبادرة إلى تشجيع وإبراز أعمال الأسر المنتجة في منطقة المشرف، ويضم السوق 57 جناحاً تحتوي على مختلف المنتجات المحلية، بالإضافة إلى الخيم التي احتوت الأعمال اليدوية والورش التراثية المتنوعة التي ترسخ عادات وتقاليد أهل الإمارات الأصيلة.

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