«يوم مفتوح» في «سوربون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، تنظيم «اليوم المفتوح 2020» في 19 فبراير الجاري لإتاحة الفرصة أمام الطلاب المُحتملين، وأولياء الأمور، والمدرسين للتعرّف على الحرم الجامعي، والخدمات التي تُقدّمها الجامعة، والاطلاع على البرامج الأكاديمية التي توفرها.

يبدأ الحدث من الساعة 9 صباحاً إلى 7 مساءً، ويُشكل فرصة مثالية للزوار لاستكشاف برامج البكالوريوس والماجستير وبرامج التعليم التنفيذي التي تقدمها الجامعة في مجالات العلوم الإنسانية والعلوم واللغات والعلوم الاجتماعية والقانون والاقتصاد والإدارة. ومع وجود الكثير من الخيارات لأولئك الذين يسعون للحصول على تعليم ما بعد المرحلة الثانوية من جامعة رائدة، يتوفر فريق متخصص من الخبراء على أتمّ الاستعداد لمساعدة الزوار للحصول على إجابات مُتكاملة على جميع أسئلتهم.

وقال علاء حسن، رئيس قسم التسجيل في الجامعة : «سيوفر اليوم المفتوح لمحة عن المستقبل للطلاب الذين ينضمون إلى الجامعة التي تحمل تاريخاً من التفوّق الأكاديمي .

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