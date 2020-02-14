«هيئة المعرفة»: لا زيادة في الرسوم المدرسية العام المقبل

دبي (وام)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021م، وذلك استناداً إلى مؤشر تكلفة التعليم المعتمد والصادر عن مركز دبي للإحصاء والبالغ «‏‏سالب» 2.35%، والمستند على المنهجية الإحصائية العلمية الدولية في تركيب الأرقام القياسية، إذ يعد المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية للرسوم المدرسية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية وتحديثاته التي تتماشى مع الغايات الاستراتيجية للهيئة والتغذية الراجعة من أولياء الأمور ومشغلي المدارس الخاصة.

وقد أخطرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المدارس الخاصة بدبي رسمياً بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021م.

وقال محمد أحمد درويش، المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: يعتمد إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بدبي منهجية علمية ومعايير فنية معتمدة دولياً تربط بين «جودة التعليم» وبين «مؤشر تكلفة التعليم»، وذلك بما يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم كمستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيع المدارس على الارتقاء بجودة التعليم فيها بخطط عمل طويلة الأمد، فضلاً عن وجود آلية متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، والتي توازن بين الجانبين التعليمي والاقتصادي، وتحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية.

وأشار درويش إلى أنه تم افتتاح 72 مدرسة خاصة جديدة تتوزع على مختلف المناطق السكنية في إمارة دبي خلال السنوات السبع الماضية، كما التحق بمدارس دبي الخاصة أكثر من 70 ألف طالب وطالبة خلال الفترة ذاتها، بنسبة زيادة في أعداد الطلبة بلغت 31%، ما يعكس جاذبية قطاع التعليم الخاص في دبي لمزودي الخدمات التعليمية من جهة، وللعائلات من مختلف الثقافات والجنسيات من جهة أخرى.