جامعة الإمارات تفتتح «مختبر فكرتي»

العين (وام) دشنت جامعة الإمارات العربية المتحدة «مختبر فكرتي» الذي يضم مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات التي تمكّن الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من التوصّل إلى مبادرات وحلول مبتكرة للتحديات، وذلك بحضور معالي سعيد غباش الرئيس الأعلى للجامعة، والدكتور غالب علي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأوضحت الدكتورة مريم اليماحي، مديرة المختبر ومشروع مصنع التطبيقات، أن مختبر فكرتي عبارة عن «كراج للابتكار» يتيح لمجتمع الجامعة فرصة نقل أفكارهم إلى واقع تطبيقي، بهدف التركيز على الابتكار باعتباره محوراً أساسياً وعنصر تحويل لأي نوع من أنشطة الأعمال، مشيرة إلى أن المختبر يتكون من ثلاث وحدات رئيسة هي وحدة التفكير في التصميم، ووحدة مصنع التطبيقات، ووحدة تسريع الإنتاج لدراسة المنتج وقيمته السوقية.

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