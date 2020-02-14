الامارات | 21 مواصفة جعلت مسار 2020 أخضر بامتياز

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مواصفة جعلت مسار 2020 أخضر بامتياز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حازت المحطات الجديدة لمترو دبي المكونة لمسار 2020 تصنيف رائدة في مجال الطاقة والتصميم البيئي من المستوى الذهبي للأبنية الخضراء، وذلك وفقاً لتقييمها حسب الشروط والمعايير الفنية الدولية المختصة، لتطبيقها 21 مواصفة وإجراءً خلال تنفيذ المشروع، ليكون مسار 2020 أخضر بامتياز.

ونفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المسار بتطبيق مفاهيم الاستدامة في جميع جوانب تصميم محطات مسار 2020 وأعمال التنفيذ، من خلال تطبيق أفضل المبادرات الدولية والوطنية ذات الصلة بالمشروع والمنطقة المحيطة به. ويتكون مسار 2020 الذي يتوقع تشغيله تجريبياً في نهاية مايو المقبل، من سبع محطات، تشمل محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة في موقع إكسبو، وثلاث محطات مرتفعة ومحطتان تحت الأرض.

وعملت الهيئة على تنفيذ مشروع المحطات بما يتوافق مع المواصفات الصديقة للبيئة من حيث نوع مواد البناء ومصادر الطاقة والاستعانة بخبراء بيئيين لضمان تطبيق المعايير البيئية المطلوبة، كما حرصت على تطبيق المعايير التي تضمن خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة.

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واستخدمت الهيئة 21 مواصفة خلال تنفيذ المشروع ليكون مسار مترو 2020 منتجاً أخضر بامتياز، أهمها عدم استخدام المركبات العضوية (الفريون) المضرة لطبقة الأوزون في تبريد المحطات، وخفض الانبعاثات الكربونية في معظم محطات المترو بنحو 2485 طن/‏‏‏‏‏ سنة، وتوفر المحطات طاقة 22% بحسب الكود الأميركي للتدفئة والتبريد، وتعيين خبراء في مراحل مبكرة لتقييم الأنظمة الهندسية لتوفير الطاقة.

كما تم تركيب عدادات مراقبة الاستهلاك للأنظمة الرئيسة لترشيد الطاقة، وخفض استهلاك المياه 50%، عبر تجهيز حمامات الرجال في المحطات التي تعمل دون الحاجة إلى استخدام المياه، وكذلك تركيب خلاطات مياه موفرة في حمامات ومحال المحطات لترشيد استخدام المياه، وإعادة تدوير 95% من مخلفات البناء، ما يخفض النفايات المرسلة إلى المكبات، وتركيب مواد عالية الانعكاس على الأسطح لتقليل تأثير الانحباس الحراري، واستخدام مواد تنظيف صديقة للبيئة.

وشملت المواصفات تقييم الاثر البيئي في اختيار مواقع المحطات بشكل يتلاءم مع طبيعة المنطقة، واستخدام نباتات محلية في 30% من مساحة المحطات للحد من استخدام مياه الري، واختيار مواقع المحطات لتخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية للحد من آثار استخدام المركبات، وتوفير مواقف مظللة للدراجات الهوائية وربطها بشبكة الدراجات لتعزيز وسائل النقل البديلة، وتوفير مساحات خارجية للمحطات لتشجيع التفاعل الاجتماعي.

- مسار 2020 يتكون من 7 محطات، ويتوقع تشغيله تجريبياً نهاية مايو المقبل.