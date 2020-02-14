الامارات | مؤتمر دولي في دبي يبحث مستجدات تشخيص أورام الجلد

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي في دبي يبحث مستجدات تشخيص أورام الجلد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، في دبي، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد، وأكاديمية دبي العالمية لطب التجميل والليزر «داياد – دايال»، وناقش المؤتمر الدولي في يومه الأول الأمراض الجلدية والآفات المجهرية التي يكثر عليها الخلاف التشخيصي، ومستجدات تشخيص أورام الجلد والخلايا الصبغية. ويقام المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة في دبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، ومشاركة من الجمعية الدولية للباثولوجيا الجلدية، والجمعية الأوروبية لأمراض الجلدية والتجميل والجمعية الأميركية للتجميل، ويستمر ثلاثة أيام.

وقال عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية الدكتور أحمد الهاشمي، خلال افتتاحه المؤتمر، إن «مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد، وأكاديمية دبي العالمية لطب التجميل والليزر (داياد – دايال) يكتسب أهمية خاصة، إذ إنه المؤتمر الأول من نوعه الذي يغطي مسارين رئيسين من التخصص نفسه، حيث يجمع بين أخصائيي الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر وجراحي التجميل».

وأكد الهاشمي أن إقامة مثل هذه المؤتمرات تشكل فرصة للأطباء وللعاملين بالقطاعات الصحية كافة، لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلماء في هذا المجال، وهذا ما تسعى إليه وزارة الصحة والمؤسسات الصحية في الدولة.

وذكرت رئيسة المؤتمر الدكتورة فايزة آل علي أن اليوم الأول كان حافلاً بمشاركات متواصلة وتفاعلات من الحضور، حيث تم التعرف إلى أساليب علاجية جديدة في طب التجميل والليزر، إضافة إلى مهارات تشخيصية عالية في التشخيص النسيجي لأمراض الجلد.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العديد من الجلسات، ففي جانب باثولوجيا الجلد أو علم الأمراض والتشخيص النسيجي استعرض عدد من الأطباء والأساتذة عدداً من الأمراض الجلدية والآفات المجهرية التي يكثر عليها الخلاف التشخيصي، وقدم الدكتور نايجل كيركهام من المملكة المتحدة محاضرة عن تشخيص أورام الخلايا الصبغية، في حين قدم الدكتور عمر سانجويزا شرحاً للحالات الطارئة التي يتم تشخيصها مجهرياً.

Advertisements

ورش عمل

استهلت ورش العمل بورشة قدمها الدكتور آش لبيب من بريطانيا عن كيفية إصلاح عيوب الأنف بطرق غير جراحية، كما استمتع الأطباء للدكتور راج أكيلا من بريطانيا عن تشريح الوجه ونقط حقن المواد المالئة، ومدى التطابق والتعارض بين ما يطلبه المريض وما يراه الطبيب، وقدم أطباء من إيطاليا محاضرة عن مضاعفات حقن المواد المالئة وكيفية تجنبها.

ندوة جماعية

استعرض أطباء الباثولوجيا الجلدية خلال ندوة جماعية مجموعة من أصعب الحالات التي مرت عليهم خلال حياتهم المهنية، بينما قدمت الدكتورة آيرينا إيفانوفسكا ورشة عمل عن منظار الجلد أو الديرموسكوب.

وأقيمت ندوة قانونية ألقاها محمد السويدي بمشاركة علي الرئيسي عن الأخطاء الطبية والحالات التي يشهدانها في أروقة المحاكم.

- المؤتمر بحث الآفات المجهرية التي يكثر عليها الخلاف التشخيصي.