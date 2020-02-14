الامارات | صيانة عبّارات تصريف مياه الأمطار في الفحلين

شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة عبّارات تصريف مياه الأمطار في الفحلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة صيانة وحماية عبارات تصريف مياه الأمطار في منطقة الفحلين، لتسهيل مرور مياه الأمطار عبرها دون انحرافها عن مسارها باتجاه المناطق السكنية. وزار فريق من الدائرة منطقة الفحلين السكنية، التي تضررت من جريان وادي نقب، أخيراً، واستمع الفريق إلى ملاحظات أهالي المنطقة، الذين طالبوا بسرعة إنجاز الصيانة اللازمة للطرق المتضررة من الأمطار، وتوسعة العبارات على الطريق.

وتولت جرافات وآليات الدائرة إنشاء حماية لعبّارات صرف مياه الأمطار، لتجنب دخول مياه الأودية إلى منازل المواطنين في المنطقة، وتسعى الدائرة إلى إنشاء حلول دائمة لمرور مياه الأمطار من دون وصولها إلى المناطق السكنية، كما تعمل على إنشاء حماية من الحصى والأسمنت في مجرى وادي نقب، لمنع المياه من تغيير مسارها باتجاه المناطق السكنية.

وافتتحت مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة، أول من أمس، الطريق المؤدي إلى جبل جيس، بعد الانتهاء من صيانة الأضرار نتيجة الأمطار والسيول، التي سقطت على الإمارة الشهر الماضي.

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وقال مصدر في الدائرة، لـ«الإمارات اليوم»، إن إعادة افتتاح الطريق أمام حركة المركبات، جاءت استجابة لطلبات مرتادي جبل جيس، الراغبين في الاستمتاع بالأجواء الطبيعية الباردة، وممارسة الأنشطة الترفيهية على الجبل، لافتاً إلى أنه تم افتتاح الطريق، رغم عدم انتهاء أعمال الصيانة بشكل كامل، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن طريق جبل جيس تضرر من الأمطار التي سقطت على الإمارة، الشهر الماضي، وتسببت في سقوط كتل صخرية عليه، وتضرر أجزاء منه، نتيجة السيول وجريان الأودية، متابعاً أن الدائرة تولت على الفور تحديد الأضرار، ووضع خطة صيانة وفق أفضل معايير البنية التحتية.

- الصيانة تمنع انحراف مياه الأمطار باتجاه المناطق السكنية.