الامارات | 600 طبيب يستعرضون مستجدات الجراحة البصرية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق مؤتمر العيون الدولي الخامس الذي ينظمه مستشفى القاسمي بالشارقة، على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة آخر المستجدات العلمية والجراحية البصرية ودمج التكنولوجيا الطبية وزيادة الأبحاث، وتأثير مرض السكري على الشبكية، وعقد ورش في مجال تصحيح البصر بإشراف خبراء عالميين، وسط مشاركة نحو 600 طبيب متخصص بالعيون من مختلف دول العالم، وأكثر من 200 ممرض وفني من العاملين في أقسام العيون.
ويشهد المؤتمر للمرة الأولى على مستوى دولة الإمارات تعاوناً مع الجمعية العالمية لتصحيح البصر جراحياً، وهي جزء من الجمعية الأميركية للعيون. كما يشتمل المؤتمر على 24 جلسة علمية نوقش خلالها نحو 200 ورقة بحثية، إضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات النظرية وورش العمل.
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