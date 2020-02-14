الامارات | «الصحة»: مساعٍ للاتفاق مع «التقنية» لتعيين طلاب «الإسعافات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مساعٍ للاتفاق مع «التقنية» لتعيين طلاب «الإسعافات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال المعرض الوطني للتوظيف بدورته الـ22 عن وجود مساع للاتفاق مع كليات التقنية العليا لتخصيص رواتب لبعض طلابها (تخصص الإسعافات)، وإنفاذ إجراءات تعيين لهم بعد تخرجهم (حسب الشواغر المتاحة).

وأعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أنها وضعت، ضمن أجندتها للعام الجاري، توظيف 2500 مواطن ومواطنة في القطاعين الحكومي والخاص.

وأفادت، على هامش المعرض، بأنها استطاعت في عام 2019 توظيف 835 باحثاً وباحثة عن عمل في الجهات الخاصة.

وبدورها، أعلنت شرطة الشارقة أنها تبحث عن كوادر طبية، من أطباء وممرضين مواطنين مختصين بالمجال النفسي، لتعيينهم في مركز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات، الجاري تطويره حالياً.

وتفصيلاً، استقطب المعرض الوطني للتوظيف بدورته الـ22 أعداداً كبيرة من المواطنين الباحثين عن عمل طوال فترة تنظيمه، التي استمرت ثلاثة أيام، إذ تجاوز المعدل اليومي لمن سجلوا لدخوله 700 مواطن ومواطنة، بادروا بالتقديم للوظائف المتاحة لدى 50 جهة خاصة وحكومية مشاركة فيه.

وكشفت الدكتورة عفاف آل شرف، من مركز التدريب والتطوير في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في المعرض، عن وجود مساعٍ للاتفاق مع كليات التقنية العليا لتعيين عدد من طلبة تخصص الإسعافات ممن تنطبق عليهم الشروط، بالوزارة، خلال فترة دراستهم، لافتة إلى إعطاء الطالب راتباً طوال فترة دراسته، وتعيينه بعد التخرج حسب الشواغر المتاحة، وإعفائه من الرسوم المترتبة عليه، إن وجدت.

كما كشفت عن تقديم الوزارة منحاً لـ23 طالباً وطالبة من المواطنين خلال العام الماضي، ضمن برنامج «مسار»، الذي يهدف إلى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة، لافتة إلى أنه مخصص للطلبة الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية التي تختارها الوزارة، بحسب احتياجات التخصصات الصحية، إذ يستحق الطالب المنتسب راتباً شهرياً قدره 4000 درهم خلال انتسابه له، وتتكفل الوزارة برسوم دراسته كاملة، وتعيينه بعهد التخرج في المؤسسات الصحية التابعة لها، حسب الشواغر المتاحة.

وتابعت أن التخصصات المطلوبة هي: طب بشري، وصيدلة، وتغذية، وإدارة المعلومات الصحية.

بدروه، ذكر رئيس تخطيط الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم الدكتور سعيد حارب المنصوري، أن الشرطة سعت، من خلال مشاركتها في المعرض، إلى استقطاب الكوادر الطبية المواطنة، وتعيينها في مركز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات، الجاري تطويره حالياً، لافتاً إلى أن الشرطة تسعى لرفد المركز بطاقم طبي مؤهل من المواطنين.

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وأوضح أن الوظائف المتاحة هي: طبيب نفسي، وطبيب عام، وممرض.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، إن الدائرة وفرت 835 فرصة وظيفية ضمن مبادرة التنسيق الوظيفي مع قطاع المصارف والبنوك وشركات التأمين والطيران وبعض الشركات الاستثمارية في الدولة، لشغل الوظائف المتوافرة بناءً على متطلبات شغل الوظائف لعام 2019 للمواطنين بالقطاع الخاص.

95 مقابلة عمل

أفاد الدكتور طارق سلطان بن خادم بأن دائرة الموارد البشرية نظمت، العام الماضي، 95 مقابلة وظيفية في القطاع الخاص، منها 25 مقابلة في المصارف والبنوك ومراكز الصرافة، و70 مقابلة في الشركات والمؤسسات الخاصة.

وأضاف أن الأسباب الرئيسة التي أسهمت بدعم توظيف الموارد البشرية المواطنة لدى جهات القطاع الخاص، تتمثل في التواصل المستمر مع المؤسسات والشركات الخاصة، وتوفير كوادر وطنية في قاعدة بيانات الدائرة، باعتبارها مؤهلة من خلال البرامج التي تنظمها الدائرة سنوياً، ومدربة من خلال برنامج التدريب الميداني بحكومة الشارقة.

عقد محدد المدة

أكدت إدارة الخدمات المساندة في دائرة الإحصاء بالشارقة إطلاق برنامج لتوظيف المتطوعين الباحثين عن عمل لفترة محددة، تراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مقابل راتب محدد لإنجاز المشروعات المسحية والإحصائية بالإمارة، مشيراً إلى تعيين نحو 800 باحث وباحثة عن عمل في كل مشروع، وفق عقد محدد المدة.

وعرضت جهات حكومية وظائف للمتطوعين من المواطنين الباحثين عن عمل بدوام جزئي، ومتعاون، لمساعدتهم في الحصول على الخبرة حتى يجدوا وظيفة تناسب تطلعاتهم ومتطلباتهم. وأكدت أنها تسعى لتوفير وظائف للمواطنين أبناء الإمارة في كل القطاعات الحكومية والخاصة.

- تعيين 835 باحثاً وباحثة عن عمل العام الماضي.