الامارات | بلدية الفجيرة تنير الطرق بمصابيح موفرة للطاقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تنير الطرق بمصابيح موفرة للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، بأن الدائرة أنجزت أعمال إنارة الجزء الأخير من شارع الشيخ محمد بن حمد الشرقي، من دوار مدخل الحيل حتى دوار مدخل المطار، بامتداد كيلومترين، باستخدام الإنارة الموفرة للطاقة.

وأكد أن أعمال صيانة الإنارة شملت بعض الطرق الرئيسة، وتم تبديل الإنارة بأخرى موفرة للطاقة من نوع LED، إلى جانب تركيب وتبديل الإنارة في 19 منطقة سكنية وضواحيها.

وأضاف: «شملت أعمال الطرق شوارع رئيسة جديدة، مثل شارع الشيخ محمد بن حمد الشرقي (شارع المطار سابقاً)، الذي تمت تغطيته على مراحل بامتداد 3.2 كيلومترات، وشارع الشرية بامتداد ستة كيلومترات، وشوارع أخرى باستخدام الإنارة الموفرة».

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وأوضح أن أعمال الطرق ركزت على أنظمة الإشارات المرورية الحديثة، وتم الانتهاء من العمل على أربعة تقاطعات جديدة في مناطق مختلفة، إضافة إلى استحداث نظام يعد الأول من نوعه في المنطقة، وهو إنارة عمود الإشارة الرئيس بالكامل، ليبدو واضحاً لمستخدمي الطرق من بُعد.

وتعمل بلدية الفجيرة، خلال العام الجاري، على استكمال خطط الصيانة المعنية بالإنارة والإشارات المرورية، وفق خطط مدروسة وجدول زمني حسب احتياجات سكان الإمارة، ومواكبة التطور في البنية التحتية بالدولة.