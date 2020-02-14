الامارات | احتراق مركبة على شاطئ مربح

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مركبة على شاطئ مربح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق أمس في مركبة ذات دفع رباعي، كانت تقف بجوار شاطئ البحر بمنطقة مربح، وتمكنت فرق الدفاع المدني في الفجيرة من إخماد الحريق سريعاً دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأفاد مصدر مسؤول بإدارة الدفاع المدني في الفجيرة، بأن غرفة العمليات بالإدارة تلقت بلاغاً أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في مركبة كانت متوقفة بمنطقة مربح، وانتقلت على الفور فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذي خلف أضراراً مادية في المركبة دون أن يصاب قائدها بأذى.

وأشار إلى أنه بعد إخماد الحريق تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الأجهزة الشرطية المختصة مباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.