الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات الكهرباء والصرف الصحي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً متمثل بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية، وبحسب تقرير مؤشر الازدهار 2019 الذي يصدره معهد ليجاتم بالمملكة المتحدة حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر الوصول إلى الكهرباء، ومؤشر سهولة الحصول على توصيل الكهرباء ومؤشر موثوقية نظام إمداد الكهرباء.

كما احتلت الإمارات المركز الأول في مؤشر "جودة الصرف الصحي" في مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2019 الصادر من معهد "انسياد INSEAD" في فرنسا. وحققت الدولة 100% في مؤشر الوصول الى خدمات الصرف الصحي وذلك ضمن تقرير مؤشر الازدهار للعام 2019 الذي يصدره معهد ليجاتم في المملكة المتحدة.

الجدير بالذكر بأنه يوجد في الدولة 98 محطة معالجة مياه الصرف الصحي تتوزع في جميع مدن ومناطق الدولة وبلغت كمية المياه المعالجة 736 مليون متر مكعب تم إعادة استخدام 74% منها في الزراعة التجميلية والقطاع الصناعي.

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وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة: " يعد تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الطاقة والصناعة المركز الأول في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل الدولة والوزارة الحافيلن بالانجازات التي نفتخر ونعتز بها والذي يؤكد ريادتنا في قطاع الطاقة والمياه العالمي، ويعكس التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث نواصل بجد ومثابرة والتعاون المشترك مع شركائنا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف "مئوية الإمارات 2071"، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

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ومن جهته، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "سعداء جداً بالإنجازات التي حققتها وزارة الطاقة والصناعة في مؤشرات التنافسية في العام 2019 وتبوآ دولة الإمارات المراكز العالمية الأولى في العديد من المؤشرات الحيوية مثل مؤشر الوصول إلى الكهرباء، فهذا يعد بمثابة ثمار سنوات من الاستثمار الجدي التي التزمت به القيادة الرشيدة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تجاه بناء وتطوير البنية التحتية لخدمات الكهرباء والمياه المقدمة للأفراد والمؤسسات في الدولة، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية 2071 بأن نصبح أفضل دول العالم في كافة المجالات."