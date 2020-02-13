350 فرصة عمل لطلبة جامعة زايد

أبوظبي (الاتحاد) نجح المعرض المهني للطلاب بجامعة زايد فرع أبوظبي في توفير نحو 350 فرصة عمل، وأتاح للطلاب الفرصة للتسجيل في دورات تدريبية وفرص عمل بدوام كامل أو جزئي، قدمتها 38 جهة حكومية وشبه حكومية، من بينها إدارة جامع الشيخ زايد الكبير التي أجرت 50 مقابلة شخصية مع الطلبة.

وكانت الدكتورة بهجت اليوسف مديرة الجامعة بالإنابة افتتحت المعرض تحت عنوان «فرص كثيرة لتسريع التوظيف».

وأوضح راشد الشامسي، مدير إدارة شؤون الطلبة والخريجين بالإنابة، أن فريقه وضع جدولاً زمنياً لإقامة خمسة معارض مهنية بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي لتسريع ديناميكية التوظيف والتدريب، دعماً لخطط التوطين.

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