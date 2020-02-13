64 مؤسسة في معرض جامعة خليفة للوظائف

أبوظبي (الاتحاد) نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا معرض التوظيف السنوي 2020 والذي شهد مشاركة 64 مؤسسة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وكبرى الشركات العالمية الرائدة للبحث عن الطلبة المتميزين وقادة الغد لتدريبهم وتوظيفهم ليصبحوا متخصصين ومؤهلين لريادة وتعزيز نمو القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية وخدمات الطلبة في جامعة خليفة: أخذت جامعة خليفة على عاتقها زمام المبادرة لتوفير البرامج الأكاديمية التي تهيئ الطلبة لوظائف المستقبل.

وقالت شيرين الرميثي، مدير قسم دعم البعثات في شركة أدنوك: تحرص أدنوك على دعم وتشجيع المواطنين الشباب على متابعة دراساتهم الجامعية والعليا في تخصصات فنية ذات صلة بالتوجه المستقبلي لمجموعة أدنوك من خلال توفير منح دراسية للطلبة المتميزين لمتابعة دراستهم في تخصصات جديدة، بالإضافة للتخصصات الهندسية المتنوعة.

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