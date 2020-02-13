ارتفاع درجات الحرارة غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحيانًا نهاراً على المناطق المكشوفة، ورطباً خلال الليل وصباح الجمعة، فيما قد يتشكل الضباب الخفيف شرقاً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر صباحاً، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س، بينما يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرباً صباحاً في بحر عمان يصبح متوسطاً ظهراً. وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الجمعة صحواً إلى غائم جزئي، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي. وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد مرتفع جوي من الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تراوحت الصغرى في المناطق الجبلية بين 6 إلى 10 درجات، وبالمناطق الداخلية بين 10 إلى 17 درجة.

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