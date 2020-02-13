بلدية الظفرة تخزن البذور البرية في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) بدأت بلدية منطقة الظفرة عمليات جمع وتجزين بذور النباتات البرية في مدينة زايد للاستفادة منها في عمليات الزراعة داخل المحميات الطبيعية والمناطق الزراعية والشوارع والحدائق وإنتاج الشتلات منها بعد معالجتها بشكل علمي ومنظم وتخزينها في أماكن مجهزة خاصة. وتتم عمليات جمع البذور من النباتات البرية التي بدأ موسم إنتاجها للبذور خلال الفترة الحالية من السنة عبر فرق متخصصة من العمالة المدربة لقص بذور النباتات المنتشرة في مختلف مواقع مدينة زايد كمرحلة أولى يعقبها مرحلة المعالجة.

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