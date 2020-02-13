ذياب بن محمد بن زايد يؤكد أهمية توحيد الجهود خدمة للأسرة والمجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس فعاليات «ملتقى أبوظبي الأسري الثاني» تحت شعار «الأسرة والذكاء المجتمعي» الذي يعقد في حديقة أم الإمارات في أبوظبي ويستمر حتى 16 من شهر فبراير الحالي.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إن الملتقى يعد أكبر منصة أسرية مجتمعية تجمع المؤسسات الحكومية بأفراد الأسرة والمجتمع من مواطنين ومقيمين، وهو فرصة حقيقية للمشاركة المجتمعية وتبادل الأفكار المبتكرة، وتعزيز التلاحم المجتمعي، إضافة إلى التعرف على احتياجات أفراد الأسرة والمجتمع من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لهم الدولة من خلال الجهات الحكومية.

وأكد سموه أهمية التعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل خدمة الأسرة والمجتمع والاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة لمواصلة مسيرة التنمية في الدولة.

حضر إطلاق فعاليات الملتقى، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية وبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي واستثمار طاقات المجتمع وتعزيز التلاحم المجتمعي والتعريف بالخدمات الحكومية الجديدة والمطورة الموجهة لأفراد الأسرة والمجتمع كافة، وتسهيل عملية الوصول إليها وبناء علاقة أساسها الثقة والاحترام والمصداقية بين الأسرة والمؤسسات الخدمية المختلفة، إضافة إلى إبراز قدرات أصحاب الهمم والاستفادة من خبرات واستشارات كبار المواطنين وتوظيفها في خدمة المجتمع وتسليط الضوء على القيم المجتمعية. كما يستهدف الملتقى تعزيز نظام الحماية الاجتماعي في إمارة أبوظبي واستدامته من خلال دعم قدرات الأسر وتأهيلها لتكون شريكاً استراتيجياً فاعلاً في إدارة المخاطر الاجتماعية التي تواجهها بكفاءة وفاعلية ودعم المبدعين الفائزين في جوائز برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي إضافة إلى اكتشاف رواد الأعمال المبدعين في المجتمع.

مدن اجتماعية أسرية

وينقسم ملتقى أبوظبي الأسري الثاني إلى سبع مدن اجتماعية أسرية، وهي مدن الذكاء المجتمعي والسعادة وجودة الحياة والتميز والابتكار، بالإضافة إلى مدن الصحة واللياقة والثقافة والفنون ومدينة الأمن والأمان والدعم والاستثمار، إضافة إلى المسرح الكبير الذي سيشهد عدداً من الحفلات الغنائية والفعاليات والأنشطة الأسرية المتنوعة.

مدينة الذكاء المجتمعي

وتركز مدينة الذكاء المجتمعي على التّفاعل مع قضايا المجتمع وتحدّياته وتحويلها إلى فرص للتّطوّر والتّغيير نحو مستقبلٍ أفضل والاستجابة لجميع المتغيّرات المؤثّرة في البيئة المجتمعيّة عبر الاستثمار الخلّاق لجميع الإمكانات المتاحة، إضافة إلى ابتكار العلاج والحلول الفاعلة التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ورفاهها، حيث تضم المدينة جناحاً خاصاً بالفائزين بجوائز برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.. بهدف تعريف الجمهور بالمهارات الإبداعية والمتميزة التي يتمتع بها الفائزون وعرض المشاريع الفائزة في البرنامج.. كما سيشهد الجناح توقيع كتابين للفائزتين رهف جواد عطية من الأردن وإسراء أحمد من جمهورية مصر العربية.

وتتضمن المدينة مجموعة من الفعاليات والورش خلال أيام الملتقى منها: «اجعل طفولتهم رائعة، وأبدع برسم مستقبلي، ومن الألم إلى الأمل، وقانون وديمة، وحوار بين الأجيال، والمرونة والتماسك الأسري، ومفاتيح السعادة الزوجية، والابتكارات في حل الخلافات الأسرية، والمرونة والتماسك الأسري، والاستشارات الأسرية، والأسر المنتجة، وقيم علاقاتك، ومشاعري الذكية، وكيف أحمي نفسي من التنمر، واستشراف المستقبل، ورحلتي إلى القمة، والتربية الإيجابية، وركن الحرف اليدوية».

ويشارك في مدينة الذكاء المجتمعي عدد من الجهات الحكومية، وهي دائرة تنمية المجتمع وهيئة «معاً» وهيئة الدعم الاجتماعي ودائرة التنمية الاقتصادية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وإدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وشركة «صحة» ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، إضافة إلى بلدية أبوظبي.

مدينة السعادة وجودة الحياة

وتسعى مدينة السعادة وجودة الحياة إلى تعزيز رفاهية أجيال المستقبل وترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية بوصفها أسلوب حياة، بما يتناسب مع طموحات مجتمع الإمارات.

وتشهد المدينة تطبيقات إلكترونية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة وهي: الاتحاد للطيران وهيئة أبوظبي الرقمية ومركز النقل المتكامل وساعد للأنظمة المرورية والهلال الأحمر الإماراتي وشركة اكتسرا مايلز.. حيث صممت هذه التطبيقات لتخدم جميع أفراد الأسرة والمجتمع.. كما سيشارك في المدينة فرقة «مكاني بينهم» ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وبلدية دبي وفريق «فزعة» والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة إضافة إلى فريق بصمة سعادة التطوعي.

مدينة التميز والابتكار

وركزت مدينة التميز والابتكار على المشاريع الابتكارية للمساهمة في تعزيز دور الابتكار كمحرك رئيس للتطوير الحكومي ورافد أساسي للتنمية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة وسمعة حكومة دولة الإمارات كمركز ابتكار عالمي.

وتشهد المدينة منصة لإطلاق المشاريع الابتكارية الجديدة ومعرضاً للابتكار وورشة البيدو الكهربائي وورشة المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وورشة الروبوتات، وورشة عالم الابتكار، وألعاب السنع ومسابقات وجوائز قيمة.

وسيشارك في المدينة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، وهي: كليات التقنية العليا وجامعة زايد ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وفريق إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والاتحاد للقطارات وعوض القبيسي للعطور وشركة اليوسف وشركة «كيوبك أرت» ومشروع أسرة أبو راشد، إضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية.

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مدينة الصحة واللياقة

تضم مدينة الصحة واللياقة العديد من الفعاليات والورش الرياضية التي صممت ليتعرف أفراد الأسرة والمجتمع على الوسائل المثلى لحماية الجسم والحفاظ على صحته، حيث تعد اللياقة البدنية علاجاً لكثير من المشاكل الصحية وتساعد على التخلص من الضغوط الحياتية وتجنب الأفكار السلبية، إضافة إلى زيادة الشعور بالأمل والتفاؤل.

وستشهد المدينة خلال فترة الملتقى عدداً من الورش، منها «لا تتخلى عن وجبتك المفضلة» وورشة الغذاء الصحي للمرأة ورشة اختبر معلوماتك الصحية والطبية وورشة عمل الصحة والسعادة، وكيفية إعداد قهوة صحية ورحلة القهوة المختصة وإعداد بعض العصائر وورشة الخيار الصحي لطفلك، إضافة إلى عدد من ألعاب أصحاب الهمم.

ويشارك في المدينة نادي أبوظبي للسيدات ومجلس أبوظبي الرياضي ومركز الدكتور نيوترشن ومركز إن أم سي بروفايت ومركز كوزميسيرج ومستشفى برجيل ومركز أبوظبي للصحة العامة.

مدينة الثقافة والفنون

تزخر هذه المدينة بأنشطة كثيرة وتتضمن عدداً من الفعاليات والورش الفنية والثقافية منها: ورشة اصنعها والعب، ورشة التانجرام، ورشة أحب وطني، ورشة الرسم بألوان الإكريليك، ورشة تلوين السيراميك، ورشة فنية ودرامية، بجانب فن صناعة الورد والرسم والفحم.. ويشارك في المدينة مكتبة زايد الإنسانية ومركز الأطفال العباقرة ومدرسة الظبيانية الخاصة والأرشيف الوطني ومركز البيت العربي، إضافة إلى جامع الشيخ زايد الكبير.

مدينة الأمن والأمان

تهتم مدينة الأمن والأمان بإظهار دور الإمارات وجهودها في تحقيق الأمن والأمان للأسرة وأفراد المجتمع ومساعيها في نشر السلام والأمان في أرجاء العالم، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر بلدان العالم أمناً واستقراراً وأماناً، وجاء تنظيم المدينة بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والأرشيف الوطني وهيئة الخدمة الوطنية والدفاع المدني ومركز النقل المتكامل إضافة إلى شركة «ساعد» للأنظمة المرورية.

وتتضمن المدينة عدداً من الورش والمحاضرات، منها: ورشة كلنا شرطة، ومحاضرة زايد الوالد القائد، وورشة منكم وفيكم، ونبذة عن «ساعد»، وورشة ساعد في خدمتكم، وورشة الهوية والولاء والانتماء، ومحاضرة السنع الإماراتي، ومخاطر الحريق وورشة منظومة السلامة، إضافة إلى معرض عين زايد وعدد من الألعاب والمسابقات المجتمعية الشيقة.

مدينة الدعم والاستثمار

وتستعرض مدينة الدعم والاستثمار أهم المهارات والقدرات التي تساعد أفراد المجتمع على إنشاء المشاريع الاستثمارية الناجحة، وتشهد ورشة نموذج العمل التجاري وورشة تصميم المجوهرات وورشة رخصة تاجر أبوظبي وورشة تصوير المنتجات وورشة صناعة الأفكار إضافة إلى ورشة المكياج. ويشارك في مدينة الدعم والاستثمار عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي: صندوق خليفة لتطوير المشاريع والهلال الأحمر الإماراتي ومجلس سيدات الأعمال، إضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية.

رسالة

يأتي تنظيم «ملتقى أبوظبي الأسري الثاني 2020 « ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي الذي يترأس لجنته العليا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ويعد البرنامج أحد مشاريع مؤسسة التنمية الأسرية ويتميز بتركيزه على الذكاء المجتمعي والذي يمكن تعريفه بأنه القدرة على التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته وتحويلها إلى فرص للتطور والتغيير نحو مستقبل أفضل والاستجابة لجميع المتغيرات المؤثرة في البيئة المجتمعية عبر الاستثمار الخلاق لجميع الإمكانات المتاحة لابتكار علاجات وحلول مجتمعية فعالة تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ورفاهيتها.

وترتكز رسالة البرنامج على صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات وتسليط الضوء على إنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم لما فيه رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم.

مشاركون

يشارك في الملتقى -الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية- عدد من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والأرشيف الوطني وهيئة الخدمة الوطنية والدفاع المدني ومركز النقل المتكامل، إضافة إلى دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ومجلس سيدات الأعمال والهلال الأحمر وصندوق خليفة لتطوير المشاريع و«صوغة» ونادي أبوظبي للسيدات ومجلس أبوظبي الرياضي و«د نيوترشن» و«Nmc provita + cosmeserge» ومستشفى برجيل ودائرة الصحة- مركز أبوظبي للصحة العامة وSOIL و«فريق مكاني بينهم» ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والاتحاد للطيران وبلدية دبي و«فزعة» والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وفريق بصمة سعادة التطوعي.

كما يشارك «حفظ النعمة» وساعد للأنظمة المرورية وهيئة أبوظبي الرقمية واكسترا مايلز وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجمعية بيت الخير إضافة إلى آرت بييت للمشغولات اليدوية ومركز الأطفال العباقرة ومكتبة زايد الإنسانية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية والمدرسة الظبيانية الخاصة- مؤسسة التنمية الأسرية وبيت عربي ومركز جامع الشيخ زايد الكبير وشركة اليوسف وMakerspace، وشركة كيوبك آرت بيكسلز CAP وجامعة زايد - كلية الابتكار التقني ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني Adveti، وكليات التقنية العليا ودائرة القضاء ودار زايد للرعاية الأسرية ودار زايد للثقافة الإسلامية وشرطة أبوظبي - مراكز الدعم الاجتماعي والاتحاد النسائي العام ونادي تراث الإمارات ومجلس شباب مؤسسة التنمية الأسرية.