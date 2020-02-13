صور.. خالد بن محمد بن زايد يفتتح منتزه جبل حفيت في العين

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس منتزه جبل حفيت الصحراوي، أحدث وجهة أثرية ترفيهية تتضمن أنشطة تفاعلية غامرة وآثاراً تاريخية رائعة في رحاب جبل حفيت بالعين، ويشكّل المنتزه، الذي تديره دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وجهة سياحية جديدة تحتضن كنوزاً أثرية وتجارب مميزة عند السفح الشرقي لجبل حفيت والذي يقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب مدينة العين.

وحضر الافتتاح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في التاريخ والآثار والشخصيات الإعلامية.

وتجول سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حول منتزه جبل حفيت الصحراوي، وتعرف على المرافق الحديثة عالمية الطراز التي تم تجهيز الموقع بها، وتعرف على الأنشطة والخدمات المقدمة في المنتزه.

ويعتبر موقع المنتزه أحد أوّل المواقع المُدرجة على قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي في الدولة، ويستقبل الزوار لاستكشاف مواقع أثرية يعود بعضها إلى 8 آلاف عام، عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية في الهواء الطلق، بما فيها مرافق تأجير الدراجات، وجولات بصحبة المرشدين سيراً على الأقدام، وخيارات متعددة للتخييم، التي تتنوع بين المخيمات الفاخرة الجماعية والفردية، إلى جانب جولات إرشادية على دراجات البجي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يأتي افتتاح منتزه جبل حفيت الصحراوي في إطار مهمتنا الرامية إلى صون تراثنا الثقافي، ورفع وعي المجتمع والزوار حول المكانة التاريخية القيّمة لمنطقة العين والإمارة بشكل عام من خلال دمج هذه المواقع بتجارب ترفيهية مبتكرة، وكلنا ثقة بأن المنتزه سيشكّل وجهة مميزة تستقطب المهتمين بالآثار والتاريخ في المنطقة، وعشاق المغامرات والأنشطة التفاعلية المتنوعة».

وتعكس أعمال التنقيب في المنتزه العديد من التحوّلات الكُبرى التي مرّت بها الدولة على امتداد الـ 8 آلاف سنة الماضية، وتُشير الأدّلة إلى أنّ المنطقة شهدت تطور العديد من الثقافات المتعاقبة في مرحلة ما قبل التاريخ، بدءاً من العصر الحجري الحديث وصولاً إلى العصر الحديدي، كما شهدت تحوّل المجتمعات القاطنة فيها من مجتمعات رحّل إلى مستوطنات بشرية مستقرة حول الواحة التي نراها اليوم. ويمتاز المنتزه أيضاً بعدد من المدافن المذهلة من العصر البرونزي، بعضها المُعاد ترميمها والأخرى التي لا تزال قيد الترميم.

وفي عام 1959، قام الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان ممثل الحاكم في العين حينها، بدعوة مجموعة من علماء الآثار الدنماركيين للتنقيب في هذه المدافن التاريخية الهامة. وكان المغفور له واثقاً أن تلك التلال القديمة تحتوي أدلة مهمة حول التاريخ الضارب في القدم والذي تتمتع به دولة الإمارات، وانطلقت عمليات تنقيب علماء الآثار الدنماركيين عام 1961 والذين أكدوا لاحقاً أن هذه المقابر تعود إلى 5000 سنة مضت.

وبرزت المنطقة المحيطة بقرية مزيد، والواقعة جنوب منتزه جبل حفيت الصحراوي، كمستوطنة بالغة الأهمية شهدت تشييد العديد من المباني التاريخية المهمة بهدف الدفاع عن السبل الرئيسية المؤدية إلى العين، بما في ذلك حصن مزيد الذي يعتقد الخبراء بأنه تأسس في تسعينيات القرن التاسع عشر، وستتم إعادة افتتاح حصن مزيد في المرحلة التالية من المشروع.

وتحتضن العين بعضاً من أبرز معالم الجذب السياحية في المنطقة والعالم، بما في ذلك المواقع المدرجة على لائحة «اليونسكو» للتراث العالمي مثل الواحات الست وموقعي هيلي وبدع بنت سعود.