عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار عالمياً

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي - الألماني - البريطاني.

فقد استقبل سموه ريتشارد بيتر مور مدير عام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة وبنس بلوتنر مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي الساعية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبهم، أشاد ممثلو الثلاثي الأوروبي بالدور الفعال الذي تلعبه دولة الإمارات في خفض التوتر في المنطقة، وترسيخ الاستقرار والأمن، مؤكدين مكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وأحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

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