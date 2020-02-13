أمام محمد بن راشد.. 5 سفراء جدد للدولة يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. أدى خمسة سفراء جدد للدولة في عدد من الدول الصديقة ظهر، اليوم الخميس، اليمين القانونية وذلك في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

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