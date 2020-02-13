الامارات | الدفاع المدني يتمكن من إخماد مركبة مشتعلة في شاطئ مربح بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يتمكن من إخماد مركبة مشتعلة في شاطئ مربح بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق شب في مركبة ذات دفع رباعي، أمس، كانت تقف في شاطئ البحر بمنطقة مربح، دون أن تسجل أي اضرار بشرية.

وأفاد مصدر مسؤول بإدارة الدفاع المدني بالفجيرة بأن غرفة العمليات بالإدارة تلقت بلاغاً، أمس ، يفيد بوقوع حادث حريق مركبة من نوع تويوتا "تندرا" بمنطقة مربح، وانتقلت على الفور فرق الإطفاء الى مكان الحادث، إذ تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي خلف اضرار مادية بالمركبة دون أن يصاب قائدها بأذى، مشيرا إلى أن الأجهزة الشرطية المختصة باشرت تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق.