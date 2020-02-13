الامارات | آسيوي يقتل زوجته أمام مقر عملها بسبب رسالة نصية من مديرها

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يقتل زوجته أمام مقر عملها بسبب رسالة نصية من مديرها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيوي يبلغ من العمر 44 عاماً بتهمة قتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار بطعنها ثلاث طعنات متفرقة في جسدها، أمام مقر عملها بمنطقة القوز الصناعية، وذلك بسبب رسالة نصية تلقاها من مديرها في العمل تفيد بأن زوجته تخونه مع شخص آخر، فقدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة ودبت بينهما مشادة قتلها على إثرها.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن جريمة قتل بمنطقة القوز الصناعية الرابعة مقابل مجمع مستودعات، وبالانتقال إلى هناك شوهدت جثة امرأة في العقد الرابع من عمرها غارقة في الدماء.

وأضاف أنه بعد جمع الاستدلالات من مدير الشركة تبين أن المجني عليها غادرت مع زوجها قبل دقائق من وقوع الجريمة فتم وضع خطة بحث وتبين أن المتهم قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة، فتم تحديد المواقع التي يمكن ان يتواجد بها والقبض عليها في منطقة جبل علي متجولاً ويحمل حقيبة حمراء.

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واعترف المتهم في مكان ضبطه بأنه ارتكب الجريمة وغادر المكان بالمترو إلى جبل علي، مشيراً إلى أن تزوجه المجني عليها في موطنه وأنجب منها ابنتين، لافتاً إلى أنها قدمت إلى الدولة للعمل بعد حصولها على وظيفة عبر الانترنت منذ حوالي عام، وتقيم في سكن مشترك مع زميلاتها، وفي هذه الأثناء تلقى رسالة نصية من مديرها يفيد بأن زوجته تخونه مع رجل آخر فقدم إلى الدولة بتاشيرة زيارة.

وقال المتهم إنه توجه يوم الواقعة إلى مقر عملها وشاهد مدير الشركة فنادى عليه وسأله عن سبب الرسالة التي أرسلها إليها عن تورط زوجته في علاقة مع آخر وخيانته، فاصطحبته زوجته إلى خارج المكتب غاضبة واحتد النقاش بينهما مستنكرة أن يتحدث مع مديرها بتلك الطريقة التي أحرجتها،

وأضاف أن النقاش احتد بينهما ودفعته في صدره وصرخت عليه، فسحب سكيناً كان بحوزته وطعنها مرات عدة ثم تخلص من أداة الجريمة في المكان ذاته.