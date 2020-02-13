كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| متى سيصل هذا اليخت الفاخر العامل بالهدروجين إلى دبي؟

يعد ساينو أكوا، أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين بقيمة 644 مليون دولار، ولكن متى سيصل إلى دبي.

يضم اليخت مهبط للطائرات المروحية، وحمام سباحة لا متناهي، ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية وبصمة كربونية منخفضة.

ويتم تشغيل اليخت الذي يبلغ ارتفاعه 370 قدمًا بواسطة صهاريج هيدروجين محكمة الإغلاق ثم يتم تبريدها إلى حرارة -423 درجة فهرنهايت لتوفير الطاقة بدون ابنعاثات ضارة.

وتبلغ سرعة اليخت الصديق للبيئة 17 عقدة، وسيكون بإمكانه عبور المحيط الأطلسي. كما أن لديها مساحة لـ 14 ضيفًا و 31 من أفراد الطاقم.

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ومع ذلك، سوف تمر بضع سنوات قبل أن يصل هذا اليخت إلى الإمارات، ويتم تطويره حاليًا كمفهوم في موناكو، لكن يتوقع أن يتم بيعه بسرعة عندما يتم طرحه في السوق في عام 2024.

ويحتوي Sinot Aqua أيضًا على استوديو يوغا وغرفة تجميل. بالإضافة إلى وجود درج حلزوني كبير وغرفة مراقبة في المقدمة، بحسب موقع Dubailad.