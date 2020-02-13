كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تجربة جديدة لشراء منتجات مقابل الوقت في آيكيا دبي

أطلقت متاجر آيكيا في دبي حملة “اشترِ مع وقتك”، حيث يمكن للمتسوقين استخدام الوقت المستغرق في الذهاب إلى ايكيا لشراء منتجات عبر مجموعة ايكيا.

والآن في ايكيا دبي، يمكنك الشراء باستخدام وقتك، وأحدث ابتكارات ايكيا تحول الوقت الذي تقضيه في التنقل إلى ايكيا إلى عملة

ونظرًا لأن متاجر آيكيا في جميع أنحاء العالم تميل إلى أن تكون موجودة على مشارف المدن، يقضي المتسوقون وقتًا طويلاً في السفر إلى أقرب متجر لهم.

وكان الدافع وراء افتتاح متجر دبي الثاني هو أن العملاء الذين يعيشون بالقرب من جبل علي كان عليهم السفر لمسافة طويلاً نسبياً للتسوق من آيكيا. وبالإضافة إلى شكر عملائها بافتتاح متجر جديد لها، أرادت ايكيا مكافأتهم على طوال الوقت والجهد الذي استثمروه على مر السنين للوصول إلى آيكيا بطريقة جديدة لدفع ثمن المنتجات.

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وبفضل GOOGLE MAPS TIMELINE، يمكن للعملاء عرض عدد الدقائق التي أمضوها في رحلات IKEA السابقة، ثم تحويل هذا الوقت المتراكم إلى عملة للسماح للعملاء بإنفاقه على منتجات ايكيا، بحسب موقع زاوية.

وقالت آيكيا في بيان لها “قبل ولادة هذه الحملة، أدركنا شيئين: الوقت ثمين اليوم، ويقضي العديد من عملاء ايكيا المخلصين جزءًا كبيرًا منه في زيارة مواقعنا، التي تكون أحيانًا بعيدة عن وسط المدينة. نعتقد أنه من المناسب مكافأة جهود عملائنا من خلال تحويل ومقتهم إلى قيمة مادية. إنها طريقتنا في مساعدة مجتمع دبي على تحقيق أقصى استفادة من كل دقيقة”.