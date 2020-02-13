كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إطلاق HONOR 20 المصمم من الزجاج الفائق في دولة الإمارات

أعلنت HONOR العلامة التجارية للهواتف الذكية العالمية أن HONOR 20 المشهود لها بالتصميم الفائق وقدرات التصوير الفوتوغرافي، سيكون متاحاً للشراء في الإمارات مقابل 1299 درهم ابتداءً من اليوم 13 فبراير 2020 في متاجر التجزئة الشهيرة وكذلك عبر الإنترنت.

ويتميز الهاتف بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل AI رباعية مع خلفية ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد وبطارية 3،750 مللي أمبير في الساعة وصوت محيطي افتراضي 9.1.

وتأتي كاميرا HONOR 20 بدقة رباعية مع كاميرا IMX586 48MP الرئيسية من سوني، وكاميرا Super Wide Angle 16 ميجابكسل، وكاميرا 2MP Depth Assist وكاميرا ماكرو 2MP.

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وتم تجهيز HONOR 20 أيضًا بنظام AIS Super Night Mode، مما يتيح للمستخدمين تسجيل لحظاتهم السحرية بتفاصيل رائعة حتى في السيناريوهات ذات الإضاءة الخافتة.

ويقدم HONOR 20 ظهرًا ثلاثي الأبعاد وديناميكيًا للصور الثلاثية الأبعاد، وهو متاح باللون الأزرق الداكن أو الأسود الداكن.

ويتميز HONOR 20 بشاشة HONOR FullView مصنوعة من الزجاج الفائق بحجم 6.26 بوصة مع نسبة عرض إلى شاشة تبلغ 91.7٪. وتتميز كاميرا HONOR FullView بشاشة عرض 4.5 ملم، مما يتيح تجربة بصرية أكثر إثارة دون المساس بالجماليات، بحسب موقع زاوية.