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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 13 فبراير 2020

بالصور| نظرة على مقهى Forever Rose Cafe الجديد في أبوظبي

أطلقت شركة بيع الزهور الفاخرة المحلية Forever Rose مقهى Forever Rose Cafe في جاليريا مول، المارية، أبو ظبي في يناير.

وفي المقهى، ستجد كل شيء من الكؤوس واللوحات إلى الأثاث باللونين الأبيض والأسود، مما يترك االعملاء وأطعمتهم ومشروباتهم فقط بالألوان.

يقول إبراهيم الصمدي، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ Forever Rose: “هدفنا تقديم تجربة فريدة للعملاء من خلال تصميم المقهى ليشعروا كما لو كان جزءًا من كتاب قصص. وتم تطوير المقهى بمفهوم ثنائي الأبعاد، ينقل الضيوف إلى عالم آخر. وحتى الموسيقى هي من النمط الكلاسيكي الفرنسي لتغمر الحواس بالكامل”.

ويشيد المطعم أيضًا بالعلامة التجارية، مع كل شيء بدءًا من السجادة الموجودة في وسط المقهى إلى الطاولات والجدران والسقف والكراسي ذات اللمسات الزهرية.

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ووفقًا لما ذكره الصمدي، فقد حقق المقهى نجاحًا كبيرًا على Instagram.

ويقدم المقهى خيارات متنوعة من الحلويات والمعجنات الفرنسية والقهوة. وتشمل الأطباق المتوفرة كعك حليب الورد والزعفران والفستق والتارت والموس. المشروب المميز هو عطر Forever Rose latte.

كما تتيح العلامة التجارية للعملاء فرصة استعراض مجموعات البوتيك الخاصة بها وشرائها، بما في ذلك قطع حصرية مثل Bella Mini Me التي تم إطلاقها حديثًا ومجموعة Forever Rose Capsule ومجموعة The Love Love، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.