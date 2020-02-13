كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن درس يوغا مجاني فوق مهبط طائرات برج العرب

دعت دبي القابضة عشاق اليوغا من جميع المستويات على تقديم أفضل أشكال اليوغا لديهم للحصول على فرصة للفوز بتجربة لا تنسى على مهبط طائرات برج العرب.

القواعد بسيطة، كل ما عليك فعله هو التقاط أفضل صورك لليوغا وإرسال الصورة على @dubaiholding وتاغ لـ #DHexperience. ويجب تقديم المشاركات بحلول الساعة 5 مساءً في 21 فبراير، وسيقام الحدث بعد بضعة أيام، على الرغم من عدم تحديد التاريخ بشكل دقيق.

وسيتم الإعلان عن 15 فائز محظوظ على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لدبي القابضة.

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ويعود XYoga يومي الجمعة 21 فبراير والسبت 22 في نسخته الرابعة. وسيتم عقده على الرمال لشاطئ Kite Beach وسيكون الحدث في عطلة نهاية الأسبوع مليئاً بالفصول الدراسية وورش العمل والتأمل وغيرها الكثير النشاطات. ومن المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 20.000 من عشاق اليوغا في المهرجان على مدار اليومين.

وتشمل الفصول Jivamukti Yoga مع دينا غندور، و Thai Chi مع Master Can، و SUP Yoga من KSD مع Paola إلى جانب الدورات القائمة على فنون القتال والتمارين الرياضية، بحسب موقع واتس أون.