الامارات | 4 خطوات للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بـ«كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الصحة في دبي أدلة إرشادية لإدارة فيروس كورونا في المنشآت الصحية المرخصة منها، حددت خلالها أربع خطوات ملزمة للتعامل مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بالفيروس: أولاها عدم السماح للمشتبه في إصابته بمغادرة المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، إلى حين ثبوت سلبية النتائج من المختبر المعتمد. والخطوة الثانية عزل الحالة المشتبه بها فوراً من خلال وضعها في غرف العزل المزودة بالضغط السالب، أو في غرفة مزودة بتهوية جيدة ودورة مياه منعزلة. والخطوة الثالثة الإبلاغ الفوري عن كل الحالات المشتبه بها، أو المؤكدة بالفيروس، بحسب تعريف الحالة، إلى قسم الطب الوقائي من خلال وسائل التواصل المعلنة. والخطوة الرابعة أخذ العينات من الحالات المشتبه بها، باستخدام عينات الجهاز التنفسي السفلية مثل البلغم، أو نضخ الرغامي، أو غس القصبة الهوائية. وفي حال لم يكن لدى المريض علامات أو أعراض عدوى الجهاز التنفسي السفلي، أو كانت عيناته غير ممكنة أو موضحة سريرياً، فيجب جمع عينات البلعوم الأنفي بالطريقة المتبعة في عينات فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا ميرس».

ولفتت الهيئة إلى ضرورة نقل العينات إلى وحدات علم الميكروبات ومكافحة العدوى (مختبر الفيروسات) في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، والالتزام بإجراء الاختبارات المعملية للفيروس في المختبر المعتمد.

وفي ما يخص الحالات المشتبه بها في العيادات والمراكز الطبية، شددت الهيئة على ضرورة اتباع التعليمات السابقة، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لنقل الحالات إلى أقرب مستشفى يمكنه عزل الحالة والتعامل معها، وتسجيل الحالات المشتبه بها في سجل خاص والاحتفاظ بالسجلات للتوثيق.

وطالبت العيادات والمراكز الصحية التي تتوافر لديها تخصصات طب الأسرة، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأطفال، والطب العام، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى، بتوفير غرفة عزل إلى حين تسليم الحالة إلى سيارة الإسعاف.