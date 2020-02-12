عمار النعيمي ومحمد بن حمد وطحنون بن محمد وعيسى بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة صغير القبيسي

العين (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء لأسرة وعائلة القبيسي في وفاة المغفور له صغير بن خلف بن خديه القبيسي.

وأعرب سموه - خلال زيارته خيمة العزاء في العين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء لأسرة وعائلة القبيسي في وفاة المغفور له صغير بن خلف بن خديه القبيسي. وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس منازف بمدينة العين، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الفقيد وذويه، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من المسؤولين.

كما قدم سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له صغير بن خلف بن خديه القبيسي.

وأعرب سمو الشيخ عيسى بن زايد، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون - خلال زيارة مجلس العزاء بالعين - عن خالص عزائهما ومواساتهما، داعيين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وحضر تقديم واجب العزاء عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات بالدولة.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المغفور له صغير بن خلف بن خديه القبيسي. وأعرب معاليه - لدى زيارته مجلس العزاء في منازف بمدينة العين - عن خالص العزاء والمواساة لذوى الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وقدم واجب العزاء إلى جانب معاليه، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان.