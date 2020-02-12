«بلدية عجمان» تطّلع على أنظمة «ساعد»

عجمان (الاتحاد) ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الاجتماع التنسيقي مع العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة ساعد للأنظمة المرورية، والمهندس إبراهيم يوسف رمل، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بهدف الاطلاع على الخدمات والأنظمة المستحدثة التي تقدمها «ساعد»، في مجال المواقف الذكية والتفتيش الشامل ومراكز الخدمة الشاملة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة: إن توجهات الحكومة في تعزيز المشاركة بين كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، تسعى لإحداث نقلة نوعية وتحول في كافة الخدمات والأنظمة المقدمة وتطويرها نحو تقنية الذكاء الاصطناعي والإلكتروني التي تتيح في يومنا هذا أفضل المعادلات لتحقيق مؤشرات الأمن والسعادة وتميز كافة الخدمات على أرض الدولة.

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