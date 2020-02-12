تعاون بين «خليفة الإنسانية» و«مطارات أبوظبي» لدعم «الأسر المواطنة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومطارات أبوظبي اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجال الخدمات المجتمعية والخيرية والإنسانية، وتقديم الدعم اللازم من الطرفين فيما يخص مبادرة «الأسر المواطنة» التي ترعاها المؤسسة، وتعد من أهم المبادرات على الساحة المحلية.

جاء ذلك، خلال حفل التوقيع الرسمي، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. ووقع الاتفاقية محمد حاجي الخوري المدير العام لـ«خليفة الإنسانية»، وبرايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والموظفين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق نقلة نوعية لمبادرة «الأسر المواطنة» من خلال تخصيص أماكن بيع منتجاتها في السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي ومشاركة الطرفين في الحملات والأنشطة المشتركة، إلى جانب دعم أنشطة ومشاريع مؤسسة خليفة الإنسانية، بما يعود بالخير والمنفعة المتبادلة فيما يخص الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الطرفان.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: «نفخر بالشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التي تدعم مبادرات رائدة لخدمة الإنسانية لاسيما في مجال الصحة والتعليم، حيث تمثل اتفاقيتنا مع المؤسسة في هذا الإطار إنجازاً مهماً نحو تعزيز التزامنا في مطارات أبوظبي بدعم وتبني الأعمال المجتمعية والخيرية والإنسانية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل بفاعلية مع المؤسسة كي ندعم مبادراتها النوعية وذات الأثر الواضح في المجتمع الإماراتي».

من جهته، أشاد معالي أحمد جمعة الزعابي بالجهود الإنسانية والمجتمعية لمطارات أبوظبي، مؤكداً حرص المؤسسة على تعزيز التعاون والعمل المشترك. وأضاف معاليه: بفضل تعليمات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً لتعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية في الدولة، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وبناء شراكة مستدامة بين القطاعين الإنساني والاقتصادي.

وقال معاليه إن مؤسسة خليفة الإنسانية تؤمن إيماناً مطلقاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن العمل الإنساني وبما يواجهه من تحديات كبيرة، يتطلب توسيع شبكة التعاون مع المؤسسات الوطنية، وهذا ما تسعى إليه دائماً المؤسسة من خلال تعاونها لتنفيذ مشاريعها مع العديد من القطاعات الحيوية، مثل الوزارات الاتحادية والمؤسسات المحلية وشركات البترول والبنوك والكثير من المؤسسات في القطاع الخاص.

وأكد معاليه أن مبادرة مطارات أبوظبي في هذا الصدد، بما تمثله من دعم كبير للاقتصاد الوطني، يعكس الحس الإنساني لدى القائمين على شركة مطارات أبوظبي، وبهذه المناسبة نشكرهم على مشاركتهم معنا في تقديم الدعم للأسر المواطنة، من خلال توفير أماكن بيع منتجات الأسر المواطنة مما يتيح فرصة كبيرة لعرض صناعتهم أمام القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت في مطارات الدولة، وتشجيع أبناء الوطن للانخراط في سوق العمل، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في اقتصاد وطنهم ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، ولذا تسعى مؤسسة خليفة الإنسانية إلى دعم وتشجيع «الأسر المواطنة» على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها وتسويق منتجاتها.