ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية الحفاظ على المخزون السمكي

الفجيرة ( وام )

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المحافظة على المخزون السمكي، وزيادة حملات التوعية لدى العاملين بمهنة الصيد، للالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة مهنة الصيد والثروة السمكية.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري، رؤساء مجالس إدارة جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والبدية والوفد المرافق لهم.

وقال سموه: «إن المحافظة على الثروة السمكية والحياة الفطرية في الإمارة وتنميتها، من أوائل القضايا التي حظيت باهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، من خلال بذل المزيد من الجهود، وتسخير الإمكانات كافة المتوفرة لاستدامة هذه الثروة السمكية للأجيال القادمة». واستمع سمو ولي عهد الفجيرة -خلال اللقاء- من رؤساء الجمعيات إلى شرح حول أهم وأبرز الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات في إمارة الفجيرة، لتوفير احتياجات الصيادين كافة.

بدورهم، ثمن رؤساء مجالس إدارة جمعيات الصيادين في الإمارة، مساندة ومتابعة سمو ولي عهد الفجيرة للصيادين، وحرصه على التواصل معهم، ودعم سموه الدائم للحفاظ على مهنة الصيد في الإمارة، والاطلاع على مختلف احتياجات الصيادين وأحوالهم وقضاياهم، وحضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.