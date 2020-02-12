العين (وام) حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحفل الذي أقيم مساء أمس، بمناسبة زفاف محمد راشد مبارك بالوري الخييلي إلى كريمة محمد جوعان عويضة الخييلي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات، وأعيان قبيلة الخييلي، وحشد من المدعوين، والأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل عروض للفرق الشعبية والتراثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد يحضر أفراح الخييلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.