نهيان بن مبارك يحضر أفراح بن ذيبان والحوسني بأبوظبي

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد علي عبدالله بن ذيبان، بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة حسن إبراهيم حسن الحوسني.

كما حضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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