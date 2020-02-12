الشارقة (الاتحاد) نظمت مجموعة إدارة الأصول الهندسية المستدامة التابعة لمعهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة الملتقى الثالث لإدارة حركة الطائرات من دون طيار تحت عنوان «إدارة أنشطة الطائرات من دون طيار (الدرون)»، صباح أمس، بحضور الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا.

وحضر الملتقى الأستاذ الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد السيوف منسق المجموعة البحثية ومدير مكتب الاستدامة بالجامعة، والدكتور علي شعيتو، رئيس قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية بالجامعة، إلى جانب حضور وفد رفيع المستوى من مملكة السويد تضمن جامعة لينشوبنغ وإدارة الطيران المدني السويدية (LFV)، وشركة (SAAB) السويدية، وبمشاركة عدد من المؤسسات المحلية منها دائرة الطيران المدني في الشارقة، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب مشاركة ممثلين عن بعض المؤسسات ذات العلاقة مثل بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، أراميكس.

وناقش الملتقى على مدار ثلاثة أيام تطوير منظومة محاكاة لحركة الطائرات من دون طيار لاكتشاف وقياس مساراتها على أي منطقة في إمارة الشارقة ودبي، ودمج مفهوم التشغيل وتوضيح جوانب الأمن والسلامة لاستخدامها في المدن، بالإضافة إلى مناقشة قوانين إدارة المرور وكيفية موازنتها مع الطائرات في خريطة الخدمات المقدمة. كما تم عقد ورشة عمل لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المحلية والدولية في مجال البحث العلمي، ومناقشة خطط العمل المستقبلية المتعلقة بالمشروع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الشارقة تعقد الملتقى الثالث لإدارة حركة الطائرات من دون طيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.