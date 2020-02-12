حسين الحمادي يترأس اجتماع «المركز الإقليمي للتخطيط التربوي»

دبي (وام) ترأس معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي اجتماع مجلس إدارة المركز الذي عقد مؤخراً في مقر انعقاد المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، بحضور كل من معالي الدكتور علي القرني المدير العام لمكتب التربية العربي ومهرة المطيوعي مدير المركز وعدد من وكلاء وزارات التربية والتعليم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومديري عموم مؤسسات تعليمية وطنية بالدولة.

وأثنى الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي والأعضاء الجدد المنتسبين للمجلس، وأثنى على جهود الأعضاء السابقين في دعم مسيرة عمل المركز في سنواته السابقة، وأكد أهمية بناء خطط جديدة توسع آفاق عمل المركز بما يخدم تطلعات التعليم خليجياً وعربياً. وأشاد معاليه بأهمية الدور الذي يقوم به المركز الإقليمي من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينفذها وطنياً وخليجياً وعربياً وعالمياً في مجال بناء القدرات في تخطيط التعليم وسياساته وإدارته، إضافة إلى تنفيذ الدراسات ونشر المعرفة ليستفيد منها صناع القرار والأكاديميين والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور، إلى جانب التنسيق مع «اليونسكو» لدعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالتعليم في الإمارات والإقليم. وناقش الاجتماع الخطة التشغيلية لعام 2020 والتي تعتبر استمرارية لاستراتيجية المركز التي تم اعتمادها عام 2017 وتضم العديد من المبادرات والمشاريع التي تحقق رؤية المركز في بناء قدرات خليجية عربية متميزة في التخطيط النوعي لمستقبل التعليم.

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