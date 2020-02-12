«التربية» تشكل لجاناً لتنفيذ الحصص المزدوجة

دينا جوني (دبي)

بدأت مدارس القطاع المدرسي الثاني بوزارة التربية والتعليم بالتحضير لتطبيق نظام الحصص المزدوجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «وقتي الأمثل» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

وقد أبلغ مديرو النطاق إدارات المدارس المعنية بتشكيل فريق عمل لمتابعة تطبيق النظام الجديد، محددة في الوقت نفسه 10 مهام إشرافية لإنجاح المبادرة.

وأشارت الوزارة في تعميم إلى المدارس الحكومية المستهدفة أمس عن بدء تطبيق نظام الحصص المزدوجة في 16 فبراير، وفقاً لما جاء في الدليل الصادر، وضرورة التركيز على الإعداد الدقيق للجدول المدرسي لإنجاح المبادرة، وتجهيز التحضير اليومي للمعلم وفق متطلبات الحصة المخصصة والتي تمتد لـ90 دقيقة.

ويتكون الفريق من ستة أعضاء يعملون في 4 مدارس حكومية مختلفة ورئيس، ومنوط بهم 10 مهام هي الإشراف على تطبيق المبادرة في مدارس المرحلة، وصياغة الخطة الإجرائية وصياغة الخطة الإجرائية، وفقاً للدليل الخاص بالحصص المزدوجة، وتوزيع الأدوار والمهام على مستوى النطاق ومستوى المدرسة.

وكذلك اختيار عناصر من النواة التدريبية لتدريب المعلمين على تخطيط الدروس، وفق زمن ومتطلبات الحصة الجديدة 90 دقيقة.

وتشكيل لجنة على مستوى كل مدرسة لمتابعة تطبيق المبادرة، وتوحيد الرؤى في التطبيق وفق كل مرحلة.

كما يحبذ توحيد الجداول وفق المرحلة الدراسية مع بعض التغيرات البسيطة ووفق احتياجات كل مدرسة.

ومن مهام الفريق أيضاً وضع خطة إجرائية للتطبيق تتضمن المؤشرات وآليات لقياس مدى التقدم في تنفيذ المبادرة.

ويتطلب التنفيذ صياغة مطويات تعريفي لأولياء الأمور، وتصميم شعار موحّد لجميع مدارس النطاق عن المبادرة يوضع على مدخل كل مدرسة.

وسيتم تكليف أحد الأعضاء بتوثيق الملف الرئيس للمبادرة ويتضمن كل الإجراءات، مع منح رئيس فريق المبادرة إمكانية إضافة موظفين يمكن إذا ما تطلّب الأمر ذلك.