الإمارات تحتضن القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي الأسبوع المقبل القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، على هامش «منتدى المرأة العالمي – دبي 2020» الذي سيُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك مع أول انعقاد للقمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستقطبة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات ورائدات الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بهدف فتح آفاق جديدة أمام رائدات الأعمال في المنطقة وذلك خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة أكثر من 14 جهة مانحة تدعم المبادرة التي تتخذ من البنك الدولي مقرا دائما لها، ويساهم في تنفيذها ستة مصارف تنموية متعددة الأطراف، حيث كان لحكومة الإمارات السبق في تقديم الدعم للمبادرة منذ بدايتها، انطلاقاً من القناعة الكاملة بأثرها الإيجابي في تعظيم فرص رائدات الأعمال في المنطقة، وتوسيع دائرة مشركة المرأة في المجال الاقتصادي.

وتأتي استضافة مؤسسة دبي للمرأة لهذه القمة المهمة - على هامش أعمال منتدى المرأة العالمي دبي 2020 - في إطار دعم الحكومة الإماراتية لـ «مبادرة تمويل رائدات الأعمال»، حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2017 لمساندة رائدات الأعمال في البلدان النامية بتيسير حصولهن على التمويل ومساعدتهن على بناء القدرات وتوسيع شبكة علاقاتهن وتقديم التوجيه والإرشاد لهن وتوفير فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، حيث رصدت المبادرة 249 مليون دولار لتمويل أكثر من 114000 شركة صغيرة ومتوسطة تملكها المرأة في أكثر من 50 دولة حول العالم، بينما تسعى إلى جمع 2.6 مليار دولار من خلال زيادة التمويل المقدم من المانحين من القطاعين الحكومي والخاص. وتهدف القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، والتي كانت الحكومة الإماراتية من أولى الجهات المانحة والمساهمة فيها، إلى تحفيز جهود في اتجاه توسيع دائرة فرص مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنهوض بمستوى مشاركتها في هذا المجال، إلى جانب وضع مزيد من الضوء على البرامج والمؤسسات والأبحاث التي تساعد رائدات الأعمال في الحصول على التمويل والتدريب والإشراف اللازم لتطوير أعمالهن ودخول الأسواق.

جلسات نقاشية

ومن المقرر أن يستعرض ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية الصباحية للقمة، التقدم والتطور الذي أحرزته مبادرة تمويل رائدات الأعمال على صعيد تعزيز ريادة أعمال المرأة حول العالم، ومتطلبات مواصلة الارتقاء بجهود تمكين المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت لمياء خان المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020: «نفخر باستضافة أول قمة إقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الجهود الدولية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي، وخاصة في قطاع ريادة الأعمال. ويأتي انعقاد هذا الحدث، في وقت يشهد فيه مجتمع دولة الإمارات وغيرها من دول المنطقة نمواً متسارعاً في أعداد رائدات الأعمال الموهوبات والمبدعات، ولهذا تشكل القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال منصة حيوية لتضافر الجهود في سبيل دعمهن وتمكينهن لتحقيق النجاح».