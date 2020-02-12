«طباعة ثلاثية الأبعاد» في جراحة لرقبة مريضة بمستشفى رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) كشف مستشفى رأس الخيمة عن إجراء أول عملية جراحية للعمود الرقبي باستخدام نموذج مطبوع ثلاثي الأبعاد لمريضة تعاني ضرراً في العمود الفقري الرقبي، ليصبح بذلك المشفى الأول في الإمارات الذي يحقق هذه القفزة الطبية النوعية.

وكانت المريضة 37 عاماً، تعاني آلاماً شديدة في منطقة العنق والذراع على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من استشارتها للعديد من الأطباء ولجوئها لاستخدام العديد من العقاقير المسكنة للألم.

وأوضح الدكتور تينكو جوزيه كوريسينكال، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى رأس الخيمة: «نظراً للدقة البالغة التي يتطلبها هذا الإجراء، قررنا استخدام النموذج ثلاثي الأبعاد لضمان أقصى درجات الدقة. وقبل الجراحة، أرسلنا بيانات الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي الخاصة بالمريضة إلى مختبر طباعة ثلاثية الأبعاد -«ثري دي كرييشنز»- في أبوظبي، وقام المختبر بطباعة نموذج تشريحي خاص بالمريضة يعكس الوضع الحالي لمنطقة العنق، ما ساعد في تحديد الحجم والموقع الدقيق للقفص والمسامير المستخدمة في الجراحة».

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