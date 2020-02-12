«خليفة الطبية» تحصل على تقدير دولي من «جراحي أميركا»

أبوظبي (الاتحاد) نالت مدينة الشيخ خليفة الطبية تقديراً من البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحة التابع للكلية الأميركية للجراحين لتحقيقها نتائج باهرةً في مجال الرعاية الجراحية للمرضى، وكانت «خليفة الطبية» ضمن 88 مؤسسة طبية حازت تقديراً رفيعاً من أصل 592 مؤسسة مشاركة في البرنامج، كما كانت المستشفى الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز خارج الولايات المتحدة الأميركية.

ويمنح البرنامج الوطني للارتقاء بجودة الجراحة، تقديراً لمجموعة مختارة من المستشفيات التي تحصل على نتائج متميزة، إما في فئة «كافة الحالات»، أو فئة «الحالات الحرجة»، بناءً على التقرير نصف السنوي الذي صدر عام 2019، والذي اعتمد على البيانات المقدمة من المستشفيات عام 2018 لتحديد نتائج كافة المستشفيات، وقد حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية على تكريم في الفئتين.

وقالت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، إننا نشعر بالفخر لإحرازنا هذا التقدير الدولي، فهو تتويج لالتزام كافة موظفينا بالرعاية الآمنة عالية الجودة لكل مرضانا كل يوم». وقالت الدكتورة نوال الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية: «يظهر هذا الإنجاز مدى الخبرة والمهارة والإتقان الذي يتمتع به كل فرد في فريق مدينة الشيخ خليفة الطبية.

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