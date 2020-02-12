«أصدقاء مرضى السرطان» تكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز

لمياء الهرمودي (الشارقة)

اختتمت أمس فعاليات المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية الذي نظمته جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالشارقة في الفترة من 9 الى11 فبراير الجاري.

وقدم تود هاربر رئيس تحالف الأمراض غير المعدية، درعاً تقديرياً لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسِّسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، تقديراً لدعمها ورعايتها للمنتدى، ولجهودها العالمية المتواصلة بمساعدة الدول في مكافحة الأمراض غير المعدية، تسلمته نيابة عن سموها سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

كما شهد المنتدى إطلاق تقرير سد الفجوة، وتقرير منظمة الصحة العالمية 2020 الذي يرصد التقدم الذي أحرزته 194 دولة في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية، وإطلاق أطلس الأمراض غير المعدية، وإطلاق مجموعة أدوات المساءلة لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية.

وكرًمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المنظمات الفائزة بجائزة الشارقة للتميّز لمنظمات المجتمع المدني في مجال الأمراض غير المعدية، اليوم، خلال حفل اختتام الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، التي عُقدت تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسِّسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان.

وحضر حفل اختتام المنتدى، الذي نظمته في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالتعاون مع تحالف منظمات الأمراض غير المعدية، كل من: كاجسا لندبيرج، رئيس الجمعية السويدية لمرضى السكري، وعضو اللجنة الاستشارية العالمية «لأصواتنا وأرائنا»، وخوسيه لويس كاسترو، رئيس الاتحاد ضد امراض الرئة والسل، وسوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وتود هاربر، رئيس تحالف الأمراض غير المعدية، والرئيس التنفيذي لمجلس السرطان في فيكتوريا أستراليا، إلى جانب 400 شخصية من قادة المجتمع المدني وخبراء الرعاية الصحية وصناع السياسات والمختصين من 80 دولة.

وتميز المنتدى، بالمناقشات المهمة حول قضية الأمراض غير المعدية، وعوامل تمكين المجتمعات والمؤسسات من أدوات وأساليب الوقاية والحد من هذه الأمراض وتقديم الحلول من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة على المستويات المحلية والعالمية، حيث رسم المشاركون في المنتدى مساراً مستقبلياً لسد الثغرات التي تعيق التقدم في مجال التصدي للأمراض غير المعدية. وقدمت سوسن جعفر، الشكر لفريق تحالف الأمراض غير المعدية وجمعية أصدقاء مرضى السرطان على جهودهما في تنظيم هذه المنتدى، الذي أتاح فرصة مهمة لتوحيد جهود المجتمع المدني في مكافحة الأمراض غير المعدية ما أدى إلى نتائج ملموسة بما في ذلك إطلاق تقارير «سد الفجوة» و«رصد التقدم 2020» و«أطلس الأمراض غير المعدية» و«مجموعة أدوات المساءلة». كما كرمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، خلال الحفل الختامي للمنتدى، المنظمات الفائزة بـ«جائزة الشارقة للتميّز لمنظمات المجتمع المدني في مجال الأمراض غير المعدية»، حيث مُنحت الجائزة لثلاثة تحالفات وطنية للأمراض غير المعدية، تقديراً لجهودها في تعزيز الاستجابة للأمراض غير المعدية.