«استشاري الشارقة» يطلع على أعمال «الشارقة للوثائق»

الشارقة (وام) اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها لهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف على مختلف أعمال الهيئة وما تتولاه من اختصاصات في مجال الوثائق والأرشفة وجهودها في تعزيز التعاون مع كافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة لحفظ أرشيفها وإدارة وثائقها. تأتي الزيارة في إطار التحضير لجلسة مناقشة سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف والمقرر عقدها يوم 20 فبراير الجاري ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.

ضم وفد المجلس محمد سالم الطنيجي رئيس اللجنة وعبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة والأعضاء الدكتور محمد أحمد الكوس وأحمد راشد علي النقبي وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس الإعلامي إسلام الشيوي. وأثنى صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف على زيارة المجلس، وأكد حرص «الهيئة» بكافة كوادرها على إطلاع المجلس على أدوارها في تطبيق أفضل التجارب والممارسات في مجال الوثائق والأرشيف.

وأكد محمد سالم الطنيجي أن دور المجلس الاستشاري من خلال ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هو تعزيز أدوار الدوائر والجهات الحكومية ودعم خططها وبرامجها والوصول معها إلى توصيات تحقق تطورها وزيادة خدماتها وتواصلها مع المجتمع.

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