دبي (الاتحاد) اختتم برنامج دبلوم خبراء الاتصال الحكومي أعمال دورته الحالية، مع عرض المنتسبين مشاريعهم النهائية، والتي تمحورت حول رواية القصة الحكومية، وجاءت من واقع تجربتهم في البرنامج والخبرات التي اكتسبوها خلال مشاركتهم فيه، وبما يخدم خطط وعمل الجهات التي يعملون بها، ويساهم في تعزيز جهود الاتصال فيها.

وقالت خديجة حسين، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات أن دبلوم خبراء الاتصال الحكومي يدعم توجهات حكومة الإمارات ويعطي الأولوية لتطوير قدرات الكوادر الإماراتية. وقدم المنتسبون مع نهاية برنامج الدبلوم مشاريع ومبادرات خاصة بهم، تعتمد على أسلوب رواية القصة، وتعكس في نفس الوقت المهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال فترة مشاركتهم في البرنامج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام «خبراء الاتصال الحكومي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.