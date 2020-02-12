«مسؤولون»: جائزة التميز الحكومي العربي نقلة نوعية

دبي ( الاتحاد)

أشاد مسؤولون حكوميون عرب بالدور الكبير الذي تقوم به جائزة التميز الحكومي العربي، التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، في إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي بالمجتمعات العربية، ما يؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الإداري الحكومي.

وقال ماجد بن محمد المعجل، وكيل الوزارة للابتكار والتميز في وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية: «إن جائزة التميز الحكومي العربي مبادرة ملهمة ومهمة على المستوى العربي ومساهم رئيس في التعريف بالإنجازات والمبادرات المبتكرة التي تحرص من خلالها الحكومات على الارتقاء بأدائها وتقديم أفضل أنواع الخدمات.

وأشارت معاني بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية مديرة دائرة شؤون المجالس والتعاون الدولي، في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان إلى أن الجائزة تأتي تتويجاً للعمل العربي المشترك في مجالات الإدارة الحكومية والتطوير الإداري، ونأمل أن تؤدي إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي.

وقالت نور سالم محمد الطروانة مدير وحدة المسرعات الحكومية في إدارة تطوير الأداء المؤسسي برئاسة الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية: تمثل جائزة التميز الحكومي العربي انطلاقة لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والتميز والريادة والارتقاء بالخدمات، من خلال تركيزها على تعزيز ثقافة التميز الحكومي في العالم العربي.

وأوضح خالد مصطفى رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية وخلق فكر قيادي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربية، والتركيز على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية.