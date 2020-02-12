«تريندز» يحصل على «الأيزو» في جودة النظام الإداري

أبوظبي (الاتحاد)

حصل «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» على شهادة المنظمة الدولية للمقاييس «الأيزو» في الاعتماد العالمي لمعايير الجودة، وفقاً لمبادئ إدارة الجودة والمعايير العالمية فضلاً عن جودة مبادئ السياسات الإدارية المستقبلية المتبعة في المركز وتحديثها، بما يضمن الاهتمام بالشركاء والعملاء المتعاملين معه ومواصلة تحسين المنتج الفكري والبحث العلمي للمركز.

وأعرب محمد عبدالله العلي، مدير عام مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، عن ثقته في أن يحافظ المركز على مكانته العلمية في ميدان المنافسة الدولية لمراكز البحوث والدراسات على الصُّعد الوطنية والإقليمية والدولية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن «مركز تريندز» شرع بتنفيذ خططه، القصيرة والمتوسطة المدى، كي يكون أحد أفضل مراكز البحوث والاستشارات في العالم في غضون السنوات الخمس المقبلة، وخاصة أن إدارة المركز وخبراءه وباحثيه الاستراتيجيين قد وضعوا خططاً مدروسة بعناية لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة والتعاون المتبادل مع العديد من المؤسسات ومراكز البحوث والدراسات في مختلف دول العالم، بدءاً من «منطقتنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا إضافة إلى الأميركيتين الشمالية واللاتينية وأستراليا.

وقال العلي: إن ثقتنا بالمستقبل كبيرة، لتحقيق ما يخدم الأمن والاستقرار والسلام وحقوق الإنسان في المنطقة والعالم، بل إننا نستمد دوافع هذه الثقة من الاستقلالية والشفافية السائدة في بيئة العمل البحثي والفكري والمهني التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤسسات البحثية باختلاف أنواعها سواء الوطنية أو الأجنبية، وبما يكفل تحقيق منافسة متكافئة وشفافة وموضوعية لخدمة الإنسانية في المجالات كافة.